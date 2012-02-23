Євроексперти захистили КПК Януковича

Експерти Ради Європи не вважають, що проект Кримінального процесуального кодексу, прийнятий Верховною Радою за основу, суперечить українській Конституції.

Таку думку «ЗіБ» висловили голова Наукового комітету агентства з фундаментальних прав ЄС професор Джеремі МакБрайд і професор Школи права Мадридського університету Лорена Бахмайер за результатами обговорення проекту №9700 на засіданні Комітету ВР з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

Хоча окремі українські політики говорили про невідповідність тексту проекту КПК положенням Конституції і можливих конфліктах норм, тим не менше, Д. МакБрайд протиріч не бачить: «Так, цей момент обговорювався під час засідання парламентського комітету, в якому ми брали участь. Були припущення з боку деяких депутатів, що деякі положення кодексу суперечать Конституції. Звичайно, це закономірне занепокоєння для парламентаріїв. І хоча ми не можемо сказати, що є експертами з української Конституції, але, тим не менш, прочитавши її текст, ми не побачили тут жодної проблеми і ніяких суперечностей».

Пана МакБрайда підтримала Лорена Бахмайер: «З нашої точки зору тут немає ніякого конфлікту. Ми не вважаємо, що при прийнятті кодексу може виникнути якась проблема в цьому відношенні. Деякі заперечення, які ми чули сьогодні, нам не здалися переконливими».