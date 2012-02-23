Журналісток закликають оголосити бойкот Могильову

Журналісти мають ігнорувати прем'єра Криму Анатолія Могильова після інциденту з депутатом кримського парламенту Олександрою Кужелю.

Таку думку озвучила депутат від НУНС Ірина Геращенко в ефірі 5 каналу.

"Я закликаю, журналісток просто відмовитися брати будь-які коментарі у пана Могильова доти, доки він не вибачиться перед Олександрою Кужель", - зазначила вона.

"Мені здається, це буде дуже такий європейський правильний приклад, як показати чоловікам при владі, що влада має жорстке чоловіче обличчя, але це не є європейське обличчя... Журналісти-чоловіки теж мають приєднатися", - вважає Геращенко.

На її думку Комітет Верховної Ради зі свободи слова має моніторити не лише дотримання прав журналістів, але й права спікерів.

Як відомо, між прем'єром Криму Анатолієм Могильовим і депутатом кримського парламенту Олександрою Кужель сталася перепалка.

У відповідь Могильов, порушивши регламент, вийшов до трибуни і кинув на адресу Кужель: "Ви дивовижно засмагли на курорті, тому будьте ласкаві, відпочивайте далі. Крим спокійно проживе без вас! То вас кримська земля хвилює, то мисливські угіддя. Будете платити орендну плату, ми вам дамо землю в степовому Криму і вирощуйте там корів".

Під кінець сесії Могильов додав, що опозиційна поведінка Кужель пояснюється віком, коли у жінок починаються психічні розлади.

Українська правда