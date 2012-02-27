Вовк читає вирок Луценку

Печерський районний суд Києва розпочав виголошення вироку колишньому міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, вирок зачитує головуючий у засіданні суддя Сергій ВОВК.

Зала суду та коридор вщерть переповнена людьми.

Біля приміщення суду проходить пікет активістів «Батьківщини» та «Народної самооборони». Вони тримають плакати і скандують: «Юрі – волю».

Як передає РІА "Новости",сам ЛУЦЕНКО слухає вирок неуважно, постійно жартує з адвокатами.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. Він утримується в Лук’янівському СІЗО.

Печерський районний суд Києва з кінця травня 2011 року розглядає справу Ю.ЛУЦЕНКА.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки, й зловживання владою, здійснене працівником правоохоронного органу.

14 лютого представники Генеральної прокуратури попросили Печерський районний суд Києва призначити Ю.ЛУЦЕНКУ покарання у вигляді 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, позбавленням першого рангу державного службовця й позбавленням права впродовж 3-х років обіймати організаційно-розпорядчі посади.

16 лютого головуючий в судовому процесі судді С.ВОВК повідомив, що вирок Ю.ЛУЦЕНКУ буде оголошено 27 лютого.