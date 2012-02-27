Луценко: Почуваю себе як на Майдані

Екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні заявив, що почувається добре, а сьогоднішні події йому нагадують Майдан 2004 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО повідомив журналістам сьогодні у Печерському районному суді перед початком оголошення йому судового вироку.

«Почуваю себе, як на Майдані», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр перед початком засідання деякий час спілкувався зі своїми адвокатами, жартував.

У залі засідання чутно, як на вулиці прихильники Ю.ЛУЦЕНКА вигукують «Ганьба!», «Юрі – волю!».

Перший заступник партії "Батьківщина" Олександр ТУРЧИНОВ також намагався у залі суду поспілкуватися з Ю.ЛУЦЕНКОМ, проте отримав зауваження суду і спілкування було припинено.