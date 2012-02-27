Попов сказав, що дотримуватиметься посту

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов взяв участь у святкуванні Масляної у столиці. Як повідомляє прес-служба КМДА, 26 лютого він побував на святковому дійстві у Національному музеї народної архітектури та побуту України, що в с. Пирогів, та відвідав «Голосіївську масляну» у парку імені Максима Рильського.

«В останній день Масляної, який ще називають Прощеною неділею, за народною традицією ми просимо вибачення один в одного, аби смиренно увійти в піст. Початок весни – це період відродження в природі, тож не дивно, що наші предки саме в ці дні відмовляли собі в їжі та розвагах, щоб очистити і душу, і тіло. Добре, що таких світлих традицій кияни дотримуються і сьогодні. Переконаний, ми повинні зберегти їх для наших нащадків», – сказав Олександр Попов.

Голова КМДА зізнався журналістам, що вже традиційно щороку дотримується посту і сам.

Нагадаємо, що вчора, 26 лютого, у всіх районах міста святкували Масляну. У парках та на площах столиці відбулися святкові народні гуляння та концерти за участю народних колективів.