ЄС вводить нові санкції проти Сирії
14:49, 27 лютого 2012Політика
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Заборонили навіть вантажні авіарейси
Міністри закордонних справ ЄС затвердили 12-й пакет санкцій проти Дамаску. Про це після відкриття міністерської зустрічі повідомило сьогодні європейське дипломатичне джерело.
"Заборонні заходи стосовно Сирії прийняті одноголосно", - сказав дипломат.
За його даними, цей пакет включає заморожування авуарів сирійського центробанку, заборона на імпорт кольорових і дорогоцінних металів з Сирії. Крім того, ЄС заборонив сирійським авіакомпаніям здійснювати вантажні авіарейси до Європи.
Санкції вступлять в силу у вівторок.
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