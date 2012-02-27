ЄС вводить нові санкції проти Сирії

Міністри закордонних справ ЄС затвердили 12-й пакет санкцій проти Дамаску. Про це після відкриття міністерської зустрічі повідомило сьогодні європейське дипломатичне джерело.

"Заборонні заходи стосовно Сирії прийняті одноголосно", - сказав дипломат.

За його даними, цей пакет включає заморожування авуарів сирійського центробанку, заборона на імпорт кольорових і дорогоцінних металів з Сирії. Крім того, ЄС заборонив сирійським авіакомпаніям здійснювати вантажні авіарейси до Європи.

Санкції вступлять в силу у вівторок.

ИТАР-ТАСС