У п’ятницю, 2 березня, в Києві, в Українському домі, за ініціативи громадських правозахисних організацій відбудеться «Перший Всеукраїнський з’їзд споживачів фінансових послуг».

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Для України створення системи захисту прав споживачів фінансових послуг – це питання економічної безпеки держави.

Метою з’їзду є сприяння створенню єдиної державної політики та системи захисту прав споживачів фінансових послуг, а також встановлення конструктивного діалогу між органами державної влади та громадськими організаціями України, зусилля яких спрямовані на захист прав споживачів фінансових послуг.

У роботі з’їзду візьмуть участь представники більш як 40 громадських організацій, які об’єднують близько 300 000 осіб. Делегати представлятимуть усі області України, Автономну Республіку Крим та місто Київ.

Серед запрошених – народні депутати, голова НБУ, міністр фінансів України, голова КМДА, керівники Нацфінпослуг та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, а також представники ринків фінансових послуг тощо.

Початок з’їзду – об 11.00.

Формат з’їзду – одноденний, під час проведення якого відбудеться вихід до преси.

Для акредитації представників преси та детальнішої інформації про з’їзд зв’яжіться з оргкомітетом:

+38 (044) 255-32-46,

(067) 166-65-66 (Алла)

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