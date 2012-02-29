Що можуть конфіскувати в Луценка

Згідно з винесеним Печерським судом вироком Юрію Луценку екс-міністра внутрішніх справ було засуджено до чотирьох років позбавлення волі та конфіскації майна.

Журналісти газети «Сегодня» дослідили, що, власне, можуть конфіскувати у Луценка.

Відповідно до чинного законодавства конфіскованим може бути лише те майно, яке на момент затримання і арешту юридично належало засудженому. Після вступання у силу вироку робиться повторний опис майна та його реалізація через аукціон.

«Все, що було, описали – трикімнатну квартиру в центрі Києва і три автомобілі, котрі належать мені, дружині і сину. У мене є бус Mercedes, у дружини - Lexus, у сина - Mitsubishi» – розповів Луценко.

Згідно з даними журналістів видання конфіскованим може бути і майно, яке було надбане у шлюбі, навіть якщо воно записане на дружину (авто, меблі, книги тощо). Квартира Луценка (за оцінками її вартість може сягати 850 тис. доларів) також може бути конфіскована, хоча завжди є схеми, як її «зберегти».

Дружина Луценка Ірина, проте, не втрачає надій: «Життя не вимірюються лише тими машинами, які можуть конфіскувати, тією квартирою, яка у нас є. Світ не без добрих людей, ми здорові, думаю, заробимо, друзі допоможуть.»