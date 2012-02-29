У Запоріжжі розвісили білборди з Путіним (фото)

Сьогодні в Запоріжжі на 20 білбордах з`явилися постери із зображенням прем`єр-міністра РФ, кандидата в президенти Росії Володимира ПУТІНА і гаслом «Стабільна Росія - стабільна Україна».

Як повідомили УНІАН на підприємствах-власниках білбордів, замовлення на розміщення цього постера одержане від лідера запорізької молодіжної організації «Слов`янська гвардія».

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Інформацію про це УНІАН підтвердив і сам лідер МО «Слов`янська гвардія» Володимир РОГОВ, який повідомив, що розміщення даних постерів є реакцією членів організації на події в Росії.

«Ми бачимо події в Росії – спроби «розгойдати човен» і організувати чергову «кольорову революцію», яка, як свідчить досвід таких революцій, не принесе і не може принести нічого, крім нестабільності в Росії, а, отже, і в Україні, яка економічно і не тільки пов`язана з Росією більше, ніж з будь-якою іншою державою чи об`єднанням держав», - пояснив В.РОГОВ.

За його словами, розміщення постерів із зображенням В.ПУТІНА також є «закликом не піддаватися на провокації США, які використовують вибори, аби зняти неугодні їм уряди».

«Ми не закликаємо голосувати за ПУТІНА, хоча саме з його приходом Росія знову стала сильною державою. Ми закликаємо не дати зруйнувати стабільність у Росії і в Україні», - заявив В.РОГОВ.

За його словами, друк і розміщення постерів організація організувала за власні кошти і ні під час друкування, ні при розміщенні «поки що ні з якою протидією з боку представників правих сил не зустрічалася».