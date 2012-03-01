Перед виборами ТБ годуватиме українців погодою, а не політикою?

На початку року виборів до Верховної Ради українські телеканали уникають детального висвітлення політичних новин. Головні теми новин лютого — катастрофи, ДТП, а також аномальні морози.

Тільки кожне п’яте повідомлення в новинах стосується політики, а тема виборів-2012 взагалі не обговорюється.

Про це свідчить дослідження «Моніторинг українських новин», проведене Академією української преси за участі співробітників Інституту соціології НАН України.

Згідно з дослідженням, текст якого є в розпорядженні ZN.UA, два різновиди подій домінують в новинах лютого: катастрофи/ДТП – 16%, а також морози й заметілі – 15%.

Напруження у відносинах Росії та України з проблем газу, сиру й двосторонніх відносин сумарно охоплює 10% згадуваних подій.

Про вибори-2012 говорилось тільки в контексті інших подій (2%), тобто жодного разу вона не була головною подією. Касетний скандал у ВР не став резонансною подією тижня, інформації про нього не більше, аніж про літню європейську першість з футболу (2%). На такому ж рівні телеканали інформували про виступ Віктора Януковича у ВР.

Як і у вересні минулого року увага телеканалів до реформ в Україні мінімальна (1%), як і до виборів нового уповноваженого ВР з прав людини (2%).