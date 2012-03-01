У Білій Церкві розрізали банкомат - забрали 230 тисяч

У місті Біла Церква Київської області у приміщенні одного з магазинів пограбували банкомат.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС України в Київській області, увечері 29 лютого до Білоцерківського міськвідділу міліції звернулася начальник відділення одного з банків в місті Біла Церква. Жінка повідомила, що в приміщенні магазину, де знаходився банкомат, невідомі пошкодили задню стінку та викрали 231 тисячу гривень.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що напередодні між банкоматом та міжрегіональним управлінням банку було втрачено комп’ютерний зв`язок. Співробітники технічної підтримки установи спочатку пошкоджень не виявили. Майже добу зв`язок з банкоматом не відновлювався, а потім з’ясувалося, що з банкомату зникли гроші.

Ймовірніше за все, невідомі особи пошкодили бокову стінку за допомогою газового різака.

За даним фактом міліція порушила кримінальну справу за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Зловмисникам загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Проводяться оперативно-розшукові заходи.

Міліція зазначає, що до такого результату призвело чергове нехтування керівництвом банку елементарними правилами безпеки. Напередодні з метою запобігання крадіжок працівники управління державної служби охорони перевірили всі банківські установи області та надали відповідні приписи на усунення недоліків щодо технічного укріплення. У постраждалих білоцерківських банкірів таких недоліків виявилося достатньо: ані сигналізації з виведенням на централізований пульт охорони, ані камер відеоспостереження. І цим вміло скористалися крадії, затримати яких досі не вдалося: повідомлення від потерпілих про злочин до правоохоронців не надходило майже добу після його скоєння. Така поведінка з боку працівників банківської установи значно ускладнює розкриття злочину, зазначають в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого ц. р. у Білій Церкві, у приміщенні однієї з бібліотек, також виявили пограбований банкомат.

Зловмисники, вночі пошкодивши і відкривши пластикові двері, проникли до бібліотеки, зламали сейф та забрали касети з грошима. З банкомата винесли 520 тис. грн.