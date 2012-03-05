Янукович і Тимошенко очолюють рейтинг кандидатів у президенти (опитування)

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має найбільший рейтинг серед політиків, які можуть претендувати на посаду глави держави.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ за результатами проведеного соціологічного опитування.

"Якби вибори Президента України відбувалися у лютому 2012 року, 19,7% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за В.ЯНУКОВИЧА, 19,4% – за Юлію ТИМОШЕНКО, 12,8% – за Арсенія ЯЦЕНЮКА, 6,5% – за Віталія КЛИЧКА, 5,6% – за Петра СИМОНЕНКА", - сказав Р.АНТИПОВИЧ.

Наступними у рейтингу електоральної підтримки є віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО (3,7%), голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (3%), лідера партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО (2,7%), голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (1,5%), лідер Української соціал-демократичної партії Наталія КОРОЛЕВСЬКА (0,7%) та екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО (0,6%).

"Інших кандидатів підтримали майже 4%, не підтримали б жодного – 6%, не визначились – 14,1%", - повідомив соціолог.

Довідка УНІАН. Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 10-24 лютого 2012 року в усіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тис. респондентів у віці від 18 років і старші. Статистична похибка за вибіркою становить не більше 1,5 %.