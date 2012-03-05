Янукович і Тимошенко очолюють рейтинг кандидатів у президенти (опитування)
Директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ повідомив результата проведеного соціологічного опитування
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ має найбільший рейтинг серед політиків, які можуть претендувати на посаду глави держави.
Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій АНТИПОВИЧ за результатами проведеного соціологічного опитування.
"Якби вибори Президента України відбувалися у лютому 2012 року, 19,7% опитаних (серед тих, хто взяв би учать у виборах) проголосували б за В.ЯНУКОВИЧА, 19,4% – за Юлію ТИМОШЕНКО, 12,8% – за Арсенія ЯЦЕНЮКА, 6,5% – за Віталія КЛИЧКА, 5,6% – за Петра СИМОНЕНКА", - сказав Р.АНТИПОВИЧ.
Наступними у рейтингу електоральної підтримки є віце-прем’єр-міністр – міністр соціальної політики Сергій ТІГІПКО (3,7%), голова ВО «Свобода» Олег ТЯГНИБОК (3%), лідера партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО (2,7%), голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН (1,5%), лідер Української соціал-демократичної партії Наталія КОРОЛЕВСЬКА (0,7%) та екс-Президент України Віктор ЮЩЕНКО (0,6%).
"Інших кандидатів підтримали майже 4%, не підтримали б жодного – 6%, не визначились – 14,1%", - повідомив соціолог.
Довідка УНІАН. Соціологічна група "Рейтинг" проводила опитування 10-24 лютого 2012 року в усіх регіонах України. У дослідженні брали участь 4 тис. респондентів у віці від 18 років і старші. Статистична похибка за вибіркою становить не більше 1,5 %.