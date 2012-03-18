Обама з кухлем пива відсвяткував національний день ірландців

Появу президента в пабі зустріли оваціями і вигуками: "Ще чотири роки!" - багато хто з відвідувачів закладу відзначали свято з 10-ї ранку

Президент СШАБаракОбамавідзначивнаціональне святоірландців- ДеньсвятогоПатріка-у вашингтонськомупабіDubliner, повідомляєРІА"Новости" з посиланням на кореспондентівпрезидентськогопулу.



Появупрезидентавпабізустрілиоваціямиівигуками: "Щечотири роки!"- багато хто звідвідувачів закладувідзначалисвято з10-їранку.



"Однажінкаголоснопопросилапрезидентапоставитиавтографнаїїобличчі.Вінвідмовився,але протягомкількоххвилинтиснуврукиприсутніхупабу",- повідомляютькореспонденти, які його супроводжували.



КомпаніюОбамі, що замовивпінтупиваGuinness, склалидва приятелі, обидваірландці, одинз якихєще йдалекийродичпрезидента.



Обаманезабув іпрозеленийколір- наньомубулазеленакуртказнаписом"Національніпарки, кращаідеяАмерики".Вінсфотографувавсязпівторарічнимонукомвласникапабу,атой розповівжурналістам,що дізнавсяпро візитпрезидентазап'ять хвилиндопочатку.Атакожзапевнив,щоОбамадопивсвійGuinnessдокінця.

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