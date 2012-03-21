У Криму заговорили про кінець політичної монополії Партії регіонів

У Криму офіційно оприлюднили підсумки проміжного голосування в кількох населених пунктах. У Красногвардійському районі замість вибулих обирали двох сільських голів. В одному із сіл з перевагою лише в один голос переміг представник Партії регіонів, в іншому, випередивши суперника-«регіонала» на пів сотні голосів – висуванець партії «Російська єдність». В АРК заговорили про кінець політичної монополії місцевих регіоналів, повідомляє Радіо Свобода.

Лідер партії «Російська єдність», депутат Верховної Ради Криму Сергій Аксьонов заявив, що жителі села Восход, які обрали партійного висуванця Романа Шантаєва сільським головою, «зробили найкращий вибір». Він стверджує, що його однопартієць – «професіонал і патріот своєї малої батьківщини», а за ним стоїть «потужна і принципова політична сила».

Сергій Аксьонов не приховує, що має амбіційні плани щодо майбутніх виборів до Верховної Ради України. Він каже, що «Російська єдність» планує виставити «гідний партійний список», а сам він збирається балотуватися в одному з мажоритарних округів у Сімферополі.

Відомий соціолог Євген Копатько підтверджує, що Аксьонов, за результатами свіжих опитувань, в адміністративному центрі автономії має «один із найкращих показників» популярності і це відкриває перед ним непогані електоральні перспективи.

Голова Асоціації політологів Криму Олександр Форманчук не заперечує, що «Російська єдність» і Партія регіонів є «гравцями на одному сегменті виборчого поля». Він каже, що за нинішніх політичних та економічних умов, коли рівень довіри кримчан до «регіоналів» знижується, відбувається незначне «перетікання симпатій» на користь «русоєдів», як це спостерігалося на недільних довиборах у Красногвардійському районі. Тож у «Російської єдності» тепер з’явився шанс «дещо підвищити свої електоральні можливості».

Разом із тим, Олександр Форманчук зазначає, що зараз у кримських «регіоналів» немає «реальних конкурентів», які б могли акумулювати невдоволення партією влади. На його думку, єдиний суперник Партії регіонів у Криму – це пасивність виборців. «Супротивник Партії регіонів – це явка. Явка виборців в останні роки неухильно знижується. Проміжні вибори проходять за низької активності. Люди загалом розчарувалися», – зазначив політолог.

Один із чільних публічних кримських «регіоналів», віце-спікер місцевого парламенту Григорій Іоффе, коментуючи результати проміжних виборів у Красногвардійському районі, каже, що «нічого страшного чи небезпечного» для Партії регіонів не сталося і якісь далекі висновки робити передчасно.

«На рівні таких виборів не грає великої ролі партійність. Тут важливіша особистість. Це ж село – кожен один одного знає до десятого коліна!» – зауважив депутат. Він припускає, що «русоєди» можуть на наступних виборах отримати підтримку «якоїсь незначної частини» кримчан, але «серйозної конкуренції» Партії регіонів вони не складуть.

Кримський політичний оглядач Микола Семена не такий категоричний. Він не відкидає того, що «Російська єдність» могла б посперечатися з Партією регіонів, причому, успішно, за прихильність кримських виборців. Але, каже Семена, лише за однієї умови – якщо «русоєди» переконають їх, що ця партія має намір захищати інтереси саме «російсько-культурних» кримчан, а не обслуговувати політичні замовлення Кремля в Україні, як це було раніше з проросійськими силами Криму.