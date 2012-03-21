Політолог вважає, що Україна і Росія чекають, «хто перший здригнеться»

Українські і російські політологи вважають, що головною метою візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Москви було відновлення діалогу після виборів у Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, ця тема обговорювалася під час відеомоста між Києвом і Москвою.

Так, на думку керівника Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимира ФЕСЕНКА, головна мета цього візиту - відновлення діалогу, а також необхідність привітати Володимира ПУТІНА з перемогою на президентських виборах.

"Чекати прориву домовленості не було можливим", - підкреслив політолог. За словами В.ФЕСЕНКА, фактично йшлося про початок переговорів, зокрема щодо газу, з нуля, але вже з В.ПУТІНИМ.

Він зазначив, що сьогодні переговори нагадують прийом у велогонках, коли сторони стоять на місці і чекають "хто першим здригнеться". При цьому, від зазначив, що сторони не хочуть поступатися, але чекають від один одного поступок. Зокрема, Україна сподівається на поступки Росії за ціною на газ, але при цьому не хоче йти на інтеграцію в рамках Євразійського союзу.

Як вважає директор Інституту політичного аналізу і міжнародних досліджень Сергій ТОЛСТОВ, підсумки візиту є проміжними.

"Зараз іде пошук компромісу, але віхи не визначені", - зазначив він, додавши, що новин немає і щодо газу.

Експерт висловив сподівання, що продуктивнішими стануть зустрічі в рамках проведення Міждержавної Українсько-російської комісії.

Доктор політичних наук Сергій ЖИЛЬЦОВ погодився зі своїми українськими колегами, що візит В.ЯНУКОВИЧА в Москву був, найімовірніше, візитом ввічливості.

За словами першого віце-президента російського Центру моделювання стратегічного розвитку Григорія ТРОФИМЧУКА, з боку українських колег прозвучав надмірний песимізм. У нього складається враження, що українські експерти впевнені, що В.ЯНУКОВИЧ приїхав до Москви лише з метою привітати В.ПУТІНА з перемогою на президентських виборах.

Г.ТРОФИМЧУК переконаний, що цей візит міг стати проривом для України, якби вона заявила про готовність до євразійської інтеграції.

"Були певні сподівання на приїзд ЯНУКОВИЧА, і я б кваліфікував приїзд якщо не як останній шанс, то як один з передостанніх шансів на шляху євразійської інтеграції", - зазначив він.

Російський політолог переконаний, що Україна має зробити вибір. Він вважає, що учасники ЄврАзЕс мають припинити «умовляти і показувати нову якість союзу, а потім би ввести плату за вхід у цю організацію».