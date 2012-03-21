Янукович пропонує Кулиняку заспівати на наступній зустрічі з церковниками

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ запропонував провести наступну зустріч з представниками Всеукраїнської ради церков влітку у Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, завершуючи сьогоднішню зустріч з керівництвом Ради церков.

В.ЯНУКОВИЧ запропонував для декілька дат – спочатку він висловив точку зору, що можна було б зустрітися у вересні-жовтні, а потім згадав про вибори і запропонував таку зустріч провести раніше, у серпні.

«Десь у числах п’ятнадцятих», - ініціював В.ЯНУКОВИЧ.

Також він вважає, що цю зустріч можна було б провести не в Києві, а, наприклад, в Криму.

«Чому я кажу про Крим? Тому що більшість людей десь до числа 20 (серпня –УНІАН) відпочивають у Криму, і я особисто», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, звертаючись до міністра культури Михайла КУЛИНЯКА, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що в Криму він зможе заграти та заспівати.