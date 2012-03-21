У Партії регіонів звинувачують опозицію в політиці подвійних стандартів

Голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявляє, що відмова опозиції проголосувати за постанову Верховної Ради «Про укладення Угоди про асоціацію, включно з поглибленою й всеохоплюючою зоною вільної торгівлі, між Україною та Європейським Союзом» свідчить про використання цими політичними силами подвійних стандартів.

Про це він сказав сьогодні, коментуючи вимогу опозиції про повернення до розгляду проекту цієї постанови, повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

«Мене дивує, що люди, які постійно бігають радитися до політиків або дипломатів із ЄС, учора не голосували за заяву з приводу нашого звернення до Парламентської асамблеї Ради Європи. Тобто вони продемонстрували подвійні стандарти: що вони говорять одне, а роблять абсолютно інше», - заявив О.ЄФРЕМОВ.

Коментуючи вимогу опозиції повернутися до розгляду документа у зв'язку з тим, що 20 березня голосували всього лише 19 представників фракції БЮТ, а також їхню вимогу включити в документ норму про політв'язнів, О.ЄФРЕМОВ сказав: «Хотіти можна все, що завгодно, а цей документ проголосовано, й повернення до його розгляду не буде».

Як повідомляв УНІАН, фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає переголосування прийнятої вчора заяви Верховної Ради України щодо угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

«Ми вимагаємо негайно повернутися до вчорашнього документа, переголосувати його з урахуванням абсолютно зважених наших пропозицій, і підтримати це рішення всім складом ВР і лише потім направити в європейські структури», - заявив народний депутат із фракції «БЮТ-Батьківщина» Іван КИРИЛЕНКО.

«Підкреслимо ще раз: відлік шляху до омріяної Європи починається не з Києва, а з Харкова, а ключ до ще не прорубаного туди вікна лежить у Качанівській колонії», - наголосив І.КИРИЛЕНКО.

За його словами, наївно сподіватися, що після вчорашньої заяви ВР, «де однозначно гра в одні ворота, де і натяку немає про зустрічні зобов’язання української влади про звільнення політичних в’язнів – Юлії ТИМОШЕНКО, Юрія ЛУЦЕНКА і багатьох інших, де ні слова про верховенство права, заборону політичних репресій і переслідувань, про реальну свободу слова, що після такого ляпаса Європа розчулено стане на коліна».

Довідка УНІАН. 20 березня ВР прийняла заяву, в якій закликала Європейський Союз та його країни-члени продемонструвати політичну волю та забезпечити якнайшвидше підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

За цю заяву проголосували 267 народних депутатів із 410, зареєстрованих у сесійній залі.