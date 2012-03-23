Азаров поклав на Порошенка відповідальність за економіку

Прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ представив колективу Міністерства економічного розвитку і торгівлі новопризначеного міністра Петра ПОРОШЕНКО, повідомили УНІАН у прес-службі уряду.

Глава уряду відзначив, що на Міністерство економічного розвитку і торгівлі, яке у структурі виконавчої влади є одним з основних і без погодження з яким не відбувається жодного ухвалення рішення уряду, покладаються великі завдання.

«Міністерство економіки несе відповідальність за розвиток економіки, за модернізацію економіки, за зниження енергоспоживання і енергозбереження, за цінову стабільність та багато інших завдань», - наголосив М.АЗАРОВ, відзначивши високі професійні якості новопризначеного міністра та сподівання на успішну працю на новій посаді. «Нам потрібно забезпечити проведення економічних реформ і не тільки», - сказав прем’єр-міністр.

М.АЗАРОВ також висловив вдячність колективу міністерства та попереднім міністрам за щоденну працю із забезпечення життєдіяльності країни.

У свою чергу П.ПОРОШЕНКО запевнив прем’єр-міністра, що міністерство виконає поставлені завдання. «Сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати гарні результати уже найближчим часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Петро ПОРОШЕНКО 23 березня призначений міністром економічного розвитку і торгівлі Указом Президента України № 210.