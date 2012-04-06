Тимошенко відмовилася від спецумов у Харкові

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву Ю.Тимошенко перед Качанівською виправною колонією зачитала журналістам донька екс-прем’єра Євгенія.

Ю.Тимошенко наголосила, що створення ексклюзивних умов для неї має виключно пропагандистський характер.

«Вікторе Федоровичу, мені не треба вашого комфорту та сервісу ні у в’язниці, ні у лікарні. Я розумію, що це брудна бездарна пропагандистська кампанія за бюджетні гроші. Мільйони людей страждають, не маючи грошей, щоб придбати собі або своїм дітям навіть найнеобхідніші ліки, отримати медичну допомогу навіть для смертельно хворих рідних. А ви влаштовуєте демонстрацію розкоші у в’язниці та лікарні задля піару. Саме тому я категорично відмовляюся від штучно створених бутафорських умов у лікарні «Укрзалізниці» та вимагаю, щоб все це використовувалося для лікування хворих людей. Плазму, що забрали у головного лікаря, прошу повернути людині», - йдеться у заяві Ю.Тимошенко.

Екс-прем’єр підкреслила, що вимагає виконання рекомендацій іноземних лікарів та рішення Європейського суду з прав людини на загальних підставах.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня перший заступник міністра охорони здоров’я, голова міжнародної медичної комісії Раїса Моісеєнко сказала, що Ю.Тимошенко підтвердила бажання лікуватися в медичному стаціонарі за межами виправного закладу, але ще не надала згоди на госпіталізацію у центральну клінічну лікарню «Укрзалізниці» в Харкові.

Р.Моісеєнко зауважила, що екс-прем’єр-міністр визначиться з можливістю госпіталізації до лікарні «Укрзалізниці» після того, як цей заклад оцінять німецькі медики, які проводили її медичний огляд, та після консультацій із захисниками.

«Для того, щоб визначитися, в яку саме лікарню вона буде госпіталізовуватися, вона очікує приїзду німецьких фахівців», - сказала Р.Моісеєнко.

4 квітня МЗС запросило до України німецьких лікарів оцінити медзаклад, куди планується направити Ю.Тимошенко.

5 квітня Міністерство закордонних справ України отримало підтвердження, що німецькі лікарі зможуть наступного тижня приїхати до України.