Солана: Україна є однією з найбільших фрустрацій мого життя

В інтерв’ю Радіо Свобода, відповідаючи на запитання щодо українських перспектив у Європі, Солана сказав: «Для мене Україна є однією з найбільших фрустрацій мого життя. Я був задіяний в переговорах під час Помаранчевої революції. Помаранчевий період розпочинався гарно, але це тривало дуже коротко. Війна між Юлією Тимошенко та Віктором Ющенком була дуже важкою та жорстокою. Нині ми маємо Ющенка, який сидить удома, втративши всю політичну силу, і Юлію Тимошенко, яка сидить у тюрмі. Янукович, який програв перші вибори, нині є президентом країни».