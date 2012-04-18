Герман подає до суду на інтернет-видання

Про це Г.Герман повідомила сьогодні агентству УНІАН.

"Сайт Оrd-ua розповсюджує завідомо неправдиву інформацію. Цими днями на цьому ресурсі було розповсюджено "Герман снова облажалась", яка порочить мою ділову репутацію, а викладені факти не мають абсолютно нічого спільного з дійсністю", - сказала Г.Герман.

За її словами, сьогодні зранку вона запропонувала редактору сайту С.Речинському опублікувати спростування і вибачення. "Але досі цього не зроблено, тому я маю намір подати в суд. Такого роду журналістику, яку можна вважати звичайним журналістським кілерством, треба в Україні завершувати", - наголосила вона.

Як повідомлялося, напередодні Інтернет-ресурс опублікував інформацію під назвою "Герман снова облажалась", в якій йшлося про те, що Президент України Віктор Янукович нібито висловив співчуття у зв`язку зі смертю директора Інституту міста Олександра Сергієнка.

У відповідь на оприлюднення цього співчуття О.Сергієнко на одному з Інтернет-ресурсів написав, що чутки про його смерть "дещо перебільшені".