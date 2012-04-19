На мітинг проти Тимошенко вчителів зганяли особисто директори шкіл

Мітинг проти Тимошенко був представлений співробітниками комунальних підприємств Харкова і бюджетниками, повідомляє місцеве видання "Главное".

Як повідомили журналістам викладачі харківських шкіл - безпосередні учасники протесту - їх "зганяли" до Апеляційного суду, де слухається справа, особисто директори шкіл. За неучасть погрожували звільненням.

Коли вранці стало ясно, що людей проти Тимошенко під судом набагато менше, ніж за неї, то директорам поставили завдання терміново знімати вчителів з уроків і на таксі швидко відправляти до суду, що й було зроблено.

В результаті в багатьох школах Ленінського та Жовтневого районів у дітей скасовували уроки через відсутність потрібних вчителів, яких "погнали" під суд. Така ж ситуація, за нашою інформацією, була і в інших районах міста.

За інформацією видання, на завтра "регіоналами" поставлене ​​завдання забезпечити значну перевагу "антитимошенківців" над "білосердечними".

Нагадаємо, 20 квітня Київський райсуд Харкова продовжить слухання у другій справі Тимошенко.