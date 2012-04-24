Лікар ЦКЛ «Укрзалізниці» підтверджує, що Тимошенко в лікарні не їла

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на брифінгу лікар-невропатолог ЦКЛ «Укрзалізниці» Ірина Фурса.

Вона зазначила, що всім пацієнтам лікарні щоденно пропонується сніданок, обід та вечеря, стандартна їжа була запропонована також Ю.Тимошенко. «Усім пацієнтам лікарні тричі на день надається їжа: сніданок, обід і вечеря. Юлія Володимирівна виключенням не була. Нашу їжу вона не вживала», - сказала І.Фурса.

Вона зазначила, що також не бачила, щоб Ю.Тимошенко вживала якусь іншу їжу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 квітня, захисник екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив про побиття його підзахисної у Качанівській виправній колонії.

За словами захисника, він бачив у Ю.Тимошенко синці на руках і на животі з правого боку. «Жахлива гематома на животі і синці на руках», - сказав С.Власенко.

Він повідомив, що у п’ятницю, 20 квітня, троє чоловіків - працівників колонії зайшли до підзахисної в камеру, накинули на неї покривало і почали стягувати з ліжка. Через покривало вона отримала удар в живіт, втратила свідомість і отямилась вже в лікарняній палаті.

За словами адвоката, Ю.Тимошенко відмовлялася від їжі й оголосила голодування. Вона досі не їсть і почувається зле.

Однак, керівництво Качанівської колонії спростувало ці заяви адвоката С.Власенка.

Заступник начальника з виробництва Качанівської колонії Ігор Ковпащиков на брифінгу категорично заперечив застосування фізичної сили до Ю.Тимошенко.

На запитання журналістів, чи голодує вона як, про це заявляв С.Власенко, І.Ковпащиков зазначив, що голодування – це коли є письмова заява.