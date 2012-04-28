Чоловік Тимошенко шокований фотографіями синців своєї дружини

"Ці фотографії шокують. Насильство щодо політика, представника опозиції, та до того ж жінки - вони, звичайно, наводять жах. Звичайно, нам хочеться, щоб це все швидше закінчилося. Наша сім`я не підтримує рішення про голодування, але ми розуміємо, що це єдиний спосіб показати, в яких умовах перебувають політв`язні в Україні", - заявив чоловік екс-прем’єра Олександр Тимошенко, повідомляють Вести.ру

Напередодні в ЗМІ з`явилися фотографії синців на тілі Тимошенко. Кілька днів тому Тимошенко заявила, що при перевезенні до лікарні її побили співробітники колонії.

Цей факт підтвердили судмедексперти.Генпрокурор України доручив провести перевірку.

Зараз екс-прем`єр відбуває семирічний термін ув`язнення в Качанівській виправній колонії в Харкові за перевищення повноважень при підписанні газової угоди з Росією в 2009 році.