Світовий конґрес українців закликає Тимошенко припинити голодування

Про це йдеться у зверненні СКУ до Ю.Тимошенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Світовий конґрес українців глибоко схвильований Вашим станом здоров’я через голодування, яке Ви розпочали на знак протесту проти нинішніх подій в Україні та застосування до Вас грубої фізичної сили і побиття співробітниками конвою 20 квітня», - зазначається у документі.

У зверненні нагадується, що Ю.Тимошенко голодує вже 13-й день. «У зв’язку зі станом Вашого здоров’я СКУ настійливо закликає Вас припинити голодування та більше не піддавати своє життя небезпеці», - зазначається у зверненні.

Світовий конґрес українців також запевнив Ю.Тимошенко, що і в майбутньому буде «рішуче протистояти порушенням основ демократії в Україні та відстоювати людські права українців».

Як повідомляв УНІАН, 1 травня донька Ю.Тимошенко Євгенія заявила, що стан її матері погіршився.

За словами Є.Тимошенко, два дні тому відвідала матір в камері. "Мама дуже слабка, її фізичний стан погіршився. Після скоєного на неї нападу болі в спині посилилися, - зазначила Є.Тимошенко. – Вона майже не встає і здебільшого без руху, оскільки на додаток до всього ослабла через оголошене нею голодування”.