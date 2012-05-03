Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Україну

08:40, 03 травня 2012
Політика
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Президент Хорватії відмовився від участі у саміті Центральної Європи 11-12 травня в Ялті.

Президент Хорватії Іво Йосипович. Фото ora-news.com

Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні. Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

Про відмову від участі у саміті в Ялті під різними приводами вже повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.

 

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