Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Україну
08:40, 03 травня 2012Політика
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Президент Хорватії відмовився від участі у саміті Центральної Європи 11-12 травня в Ялті.
|Президент Хорватії Іво Йосипович солідаризується з колегами. Фото ora-news.com
Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні. Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".
Про відмову від участі у саміті в Ялті під різними приводами вже повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.
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