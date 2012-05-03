Сьомий європейський президент відмовився їхати на саміт в Україну

Президент Хорватії Іво Йосипович відмовився брати участь в саміті Центральної Європи в Ялті, щоб висловити протест проти порушень прав людини в Україні. Про це повідомляє "Дзеркало тижня. Україна".

Про відмову від участі у саміті в Ялті під різними приводами вже повідомили президенти Австрії, Чехії, Німеччини, Італії, Словенії та Естонії.