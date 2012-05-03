Попов привітав київських школярів з Останнім дзвоником

Останній дзвоник пролунав сьогодні в усіх школах столиці. Із закінченням навчання школярів міста привітав голова КМДА Олександр Попов.

Як повідомляє прес-служба КМДА, очільник київської держадміністрації взяв участь у святі Останнього дзвоника в середній школі №78 Печерського району столиці.

«На вас, нове покоління, Київ покладає великі надії і сподівання. Столична адміністрація завжди готова підтримати ваші прогресивні задуми і плани. Упевнений, що спільними зусиллями ви, наша талановита молодь, випускники 11-х класів, та ми, міська влада, модернізуємо столичну освіту і плекатимемо нові покоління свідомих і талановитих громадян. Ніколи не зупиняйтеся на досягнутому, удосконалюйте себе, щоб якомога частіше ви відчували окриляючу силу успіху, радість перемог», – привітав школярів Олександр Попов та побажав назавжди зберегти шкільну дружбу.

Нагадаємо, вже 12 травня 16365 випускників отримають атестат про повну загальну середню освіту. Державна підсумкова атестація випускників 11-х класів триватиме з 4 до 11 травня з української мови, профільного предмету та предмету за вибором учня.

Учні 9-х класів завершать навчання 11 травня. Документи про загальну середню освіту їм вручатимуть 1 червня. Учні інших класів навчатимуться до 25 травня 2012 року.

Загалом сесія ЗНО розпочнеться з 15 травня і триватиме до 7 червня.

Нагадаємо, за правилами складання зовнішнього незалежного оцінювання, абітурієнт має право складати тести не більше, ніж із 4 предметів.