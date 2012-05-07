Карасьов «розшифрував» пропозицію Путіна лікувати Тимошенко

Таку думку сьогодні на прес-конференції висловив директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

За його словами, Україна проявляє крайню наполегливість у питанні ціни на газ, і тому Росія вирішила вдатися до теми підтримки Ю.Тимошенко.

«Підтримка Тимошенко моральна, політична, дипломатична - це фактично сигнал того, що ніхто газові домовленості просто так не переглядатиме», - вважає В.Карасьов.

Він відзначив, що українські дипломати, безумовно, випромінюватимуть оптимізм з даного питання, проте ситуація реально не зміниться.

У свою чергу, керівник соціальної служби «Український барометр» Віктор Небоженко висловив переконання у тому, що питання про ціну на газ для України вирішуватиметься в основному в Німеччині.

Він пояснив це тим, що і Україна, і Росія за наполяганням Європи підписали Енергетичну хартію, яка виключає будь-які нелегальні доходи від газу.

«Швидше за все, Європа у цих відносинах дотримуватиметься різних точок зору між Україною і Росією, і підтримуватиме Україну для дотримання своїх інтересів – модернізації ГТС», - сказав він.

В.Небоженко при цьому підкреслив, що українська економіка або не витримає такої ціни на газ, яку сьогодні значно завищено, або одержить такий рівень свободи, що «цей газ нам принесуть в бідонах з іншого кінця світу».

Політолог не виключив, що в майбутньому можуть бути підписані нові угоди на зразок харківських, які визначать певну знижку.