Суд не задовольнив клопотання Луценка про призначення слідства за скаргою на вирок

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення після майже 2-годинного перебування в нарадчій кімнаті ухвалив головуючий у судовому процесі суддя Апеляційного суду Ігор Рибак.

Як зазначається в рішенні, на даній стадії судового розгляду підстав для проведення судового слідства не вбачається.

«У задоволенні клопотання захисників Баганця, Фоміна, Дитинка, Поліщука відмовити», - зазначається у судовому рішенні.

Таким чином, як повідомлялося, 15 травня Апеляційний суд Києва розпочне по суті розгляд скарги Ю.Луценка на вирок.

Як повідомляв УНІАН, 27 лютого 2012 року Печерський райсуд Києва засудив колишнього міністра внутрішніх справ до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна (643 тис. грн. компенсації МВС за завдані збитки), з позбавленням права обіймати керівні посади і рангу державного службовця.