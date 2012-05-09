Кузьмін каже, що синців Тимошенко ніхто не бачив

Перший заступник Генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявив у Європарламенті, що повідомлення про побиття колишнього прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в Качанівській колонії – провокація з метою дискредитації української влади.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це Р.Кузьмін заявив сьогодні в Брюсселі, виступаючи на засіданні “круглого столу” на тему: “Процес проти Юлії Тимошенко – виконання українського законодавства чи порушення прав людини”.

“Я знаю те, що Ю.Тимошенко ніхто не піддавав тортурам, не бив, це – провокація, що має за мету дискредитацію української влади”, - сказав Р.Кузьмін.

“Ну кому прийде в голову бити жінку в слідчому ізоляторі, і не просто жінку, а Ю.Тимошенко, прем’єр-міністра України, до якої так прискіпливо ставляться всі європейці?”, - запитав перший заступник Генерального прокурора України.

Р.Кузьмін наголосив, що за весь час перебування Ю.Тимошенко її 260 разів оглядали лікарі, при цьому 60 разів з них – оглядали найвищі керівні особи Міністерства охорони здоров’я України. За його словами, Ю.Тимошенко обстежували 30 докторів наук та академік.

“І в цій ситуації, коли вона щоденно відвідується своїми адвокатами, донькою, депутатами, членами Європарламенту, хтось би наважився побити її?”, - сказав Р.Кузьмін.

Він також зазначив, що до цього часу Ю.Тимошенко не дозволила провести її огляд після побиття, і на сьогодні не існує жодного медичного висновку, який би підтверджував факт побиття Ю.Тимошенко.

“Більше того, немає жодного медичного висновку, який би підтверджував взагалі наявність будь-яких синців та тілесних ушкоджень на її тілі. І який масовий психоз навколо цієї події”, - здивувався перший заступник Генерального прокурора України.

“Я би звернувся до вас з проханням, перед тим, як схвалювати рішення, і перед тим, як висловлювати свою позицію, вислухайте і іншу сторону. Цілком можливо, ваша думка зміниться”, - звернувся Р.Кузьмін до присутніх.

Він також наголосив на готовності вирішувати існуючі в Україні проблеми, в тому числі в законодавчій сфері.

За словами першого заступника Генерального прокурора України, вже зараз відбувається реформування законодавства, а до Ю.Тимошенко допускають лікарів, депутатів українського та європейського парламентів.

“Ми готові йти назустріч, іти на все для того, щоб ситуацію з цією проблемою вирішити”, - наголосив Р.Кузьмін.