Більдт: ЄС має більш потужні інструменти впливу, ніж бойкот Євро-2012

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це К.Більдт заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання журналістів щодо його позиції відносно бойкоту українських матчів фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу.

“Я маю чесно сказати, що відвідування чи невідвідування футбольних ігор - не головний інструмент європейської політики. Я думаю, ми маємо більш сильні інструменти, які можемо застосувати”, - сказав К.Більдт.

Разом з тим, він зазначив, що у підсумку рішення щодо подальшого розвитку України залежатиме від позиції офіційного Києва.

“У підсумку, це лідери України мають вирішити, чи хочуть вони повести країну у напрямку Польщі, чи у напрямку Білорусі. І, відповідно, наслідки залежатимуть від їхнього вибору. Якщо вони хочуть йти європейським шляхом, то це буде перевагою для суспільства України. Якщо ж вони хочуть привести країну до Білорусі - окей, вони прийдуть у Білорусь”, - сказав міністр закордонних справ Швеції.

За його словами, Євросоюз досить чітко заявив Україні про важливість верховенства права. “Політика помсти не має місця у європейській політиці”, - підкреслив К.Більдт.

Він також нагадав, що восени в Україні відбудуться парламентські вибори, за якими ЄС планує уважно стежити.

Міністр також наголосив, що у випадку України йдеться не лише про процес проти колишнього прем’єр-міністра Юлії Тимошенко. “Ми маємо кілька так званих судових процесів, які впливають на результат, і, звичайно, ставлення до неї (Ю.Тимошенко - УНІАН), воно неприйнятне, це – гуманітарне питання”, - сказав К.Більдт.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього Угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.