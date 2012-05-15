Вищий спецсуд сьогодні розгляне касацію на вирок Тимошенко

Сьогодні у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних та кримінальних справ розглядатиметься касаційна скарга захисника Олександра Плахотнюка в інтересах екс-прем‘єр-міністра Юлії Тимошенко на рішення Апеляційного суду Києва та вирок Печерського районного суду Києва у «газовій» справі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», засідання суду розпочнеться о 10.00 (вул. Пилипа орлика, 4-а).

Як зазначається в повідомленні, захисник просить Вищий

спеціалізований суд України скасувати ухвалу Апеляційного суду Києва від 23.12.2011 року у справі за обвинуваченням Ю.Тимошенко та вирок Печерського районного суду Києва від 11.10.2011 року, а кримінальну справу проти Ю.Тимошенко закрити у зв’язку з відсутністю в її діях складу злочину.

О.Плахотнюк вказує на безпідставність рішень судів двох інстанцій, наголошує на численних порушеннях прав Ю.Тимошенко під час досудового слідства, розгляді справи у суді першої інстанції та у апеляційному суді. Зокрема, йдеться про однобокість, незмагальність, необ‘єктивність судових розглядів, позбавлення Ю.Тимошенко права на захист, ознайомлення матеріалів справи, проведення повного досудового слідства, зазначили в «Батьківщині».

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі. У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.