Папієв прийняв рішення про «дуель» з Яценюком

Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієв заявляє, що піде на парламентські вибори тільки у тому випадку, якщо його конкурентом на мажоритарному окрузі буде особисто лідер "Фронту Змін" Арсеній Яценюк.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він заявив під час неформального спілкування з журналістами центральних та місцевих ЗМІ в одному із чернівецьких барів.

За словами М.Папієва, він просто відчуває «внутрішню потребу, бажання позмагатися з Арсенієм Петровичем", а тому заради участі у виборах він навіть готовий звернутися до Президента України з відповідним проханням дозволити йому балотуватися в парламент.

За словами губернатора, рішення про "дуель" з А.Яценюком він прийняв після політичного телешоу «Шустер-Live», яке відбулося у квітні минулого року, в якому брали участь обидва політики. Програма була присвячена ситуації з побитими рибалками у райцентрі Заставна Чернівецької області колишнім головою РДА Михайлом Бойчуком. Губернатор стверджував, що винуватець історії, голова РДА М.Бойчук був членом "Фронту Змін", натомість, А.Яценюк продемонстрував заяву М.Бойчука про вихід з партії і заявляв про те, що він входить до Партії регіонів.

Як розповів М.Папієв, тоді в нього сталася серйозна незавершена суперечка з А.Яценюком, тому, на думку губернатора, остаточну крапку у ній могли б стати персональні змагання двох політиків на виборах до ВР на одному окрузі, ймовірно, у Чернівцях.