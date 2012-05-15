При КМДА створили координаційну раду з питань роботи автокооперативів
До новоствореної координаційної ради будуть делеговані представники від кожного району столиці, також до її складу увійдуть фахівці від громадськості та представники КМДА.
|Попов очолив координаційну раду з питань автокооперативів
Також було створено координаційну раду з питань автокооперативів при міськдержадміністрації, яку очолив О.Попов.
«20 років правовий статус автокооперативів Києва не був урегульований. У роботі понад 1200 кооперативів міста, до яких входить майже 900 тисяч учасників, за цей час накопичилося чимало проблем: як земельних, так і щодо взаємодії з органами влади. Без системної роботи між міською владою та автокооперативами вирішити питання зберігання та паркування автомобілів, а також транспортні проблеми столиці неможливо”, - прокоментував О.Попов.
За його словами, на сьогодні у місті існує потреба в посиленні уваги до вирішення питань автокооперативів і цій роботі необхідна системна взаємодія з громадськими організаціями.