При КМДА створили координаційну раду з питань роботи автокооперативів

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, сьогодні за участю голови КМДА Олександра Попова в Колонній залі столичної держадміністрації відбулася конференція Асоціації автокооперативів Києва. На заході були присутні понад 170 представників автомобільних та гаражнобудівельних кооперативів міста. Учасники з’їзду одноголосно підтримали ініціативу зі створення громадської організації «Асоціація автокооперативів Києва» та ухвалили її статут.

Також було створено координаційну раду з питань автокооперативів при міськдержадміністрації, яку очолив О.Попов.

«20 років правовий статус автокооперативів Києва не був урегульований. У роботі понад 1200 кооперативів міста, до яких входить майже 900 тисяч учасників, за цей час накопичилося чимало проблем: як земельних, так і щодо взаємодії з органами влади. Без системної роботи між міською владою та автокооперативами вирішити питання зберігання та паркування автомобілів, а також транспортні проблеми столиці неможливо”, - прокоментував О.Попов.

За його словами, на сьогодні у місті існує потреба в посиленні уваги до вирішення питань автокооперативів і цій роботі необхідна системна взаємодія з громадськими організаціями.