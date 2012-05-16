Через відмову Януковича головувати в СНД у 2013 році може Білорусь
09:08, 16 травня 2012Політика
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Президент України запропонував перенести головування України в СНД з 2013 року на наступний рік, оскільки у 2013-му Україна головує в ОБСЄ.
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«Оскільки Президент України запропонував перенести головування України в СНД з 2013 року на 2014 рік, то наступною в черзі державою, згідно з російським алфавітом, є Білорусь», - сказав співрозмовник агентства.
Він також зазначив, що Азербайджану і Вірменії функції головування в СНД не надаються.
Як повідомляв УНІАН, перед початком неформального саміту глав держав СНД 15 травня в Москві Президент України Віктор Янукович запропонував перенести головування України в СНД з 2013 на 2014 рік у зв`язку з тим, що в 2013 році Україна головує в ОБСЄ.
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