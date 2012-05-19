У міліції визнали, що на бютівця Волинця наїхали передчасно

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ.Зокрема, як нагадали УЗГ, слідчим Управління МВС України в Хмельницькій області розслідується кримінальна справа, порушена за ознаками злочину, передбаченого ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України за фактом підроблення протоколу установчих зборів однієї з профспілок.

Вчора, 18 травня, на нараді керівництва Головного слідчого управління заслухано стан досудового слідства в даній кримінальній справі. Під час заслуховування встановлено, що справа порушена передчасно, без достатніх приводів та підстав. У діях окремих працівників міліції виявлені порушення норм чинного законодавства, підкреслили в міністерстві.

Рішенням наради стосовно посадових осіб, які допустили ці порушення, призначено та проводиться службове розслідування. За його результатами винних буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності, запевнили в МВС.

Наразі вирішується питання про закриття кримінальної справи на підставі п. 2 ст. 6 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, зранку 17 травня народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло Волинець заявив, що міліція увірвалася до офісу незалежної профспілки «Захист справедливості» і намагалася вилучити документи організації.

У міліції пояснили, що цей обшук в рамках порушеної кримінальної справи проводили співробітники Кам’янець-Подільського УБОЗ.

Зокрема, в ході розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої потрібен оригінал документу, що знаходився в центральному офісі Всеукраїнської професійної спілки «Захист справедливості» (м. Київ), та який має значення речового доказу у кримінальній справі, зазначали в міліції.