Офіс Волинця трусять, щоб вилучити документи Павловського

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», про це заявив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Михайло Волинець, який перебуває на місці події.

«Вони прийшли у офіс за адресою Червоноармійська, 65, і без будь-яких пояснень почали порпатися у столах і шафах, щоб вилучити всю необхідну документацію», - сказав М.Волинець.

За словами депутата, працівникам офісу вдалося заблокували кабінет, де знаходяться міліціонери.

«Ми зателефонували у відділок і наразі чекаємо, щоб нам пояснили, що це за візит і що треба цим людям», - повідомив М.Волинець.

Волинець є заступником голови профспілки "Захист справедливості".

Водночас прес-служба організації КУПР повідомляє, що обшук проводиться в офісі Волинця за адресою вул. Велика Васильківська, 65, повідомляє Українська правда.

Як повідомив телефоном депутат, офіс обшукують з метою вилучення документів, що належать БЮТівцю Андрію Павловському.

Звернення до МВС з вимогою пояснити суть подій, що відбуваються, результату не дало, - повідомив Волинець.