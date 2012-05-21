Шкіль запевняє, що Тимошенко не закликала заморозити Асоціацію з ЄС

У фракції "БЮТ-Батьківщина" наполягають, що Юлія Тимошенко не закликала заморозити процес підписання і ратифікації договору про асоціацію Україна—ЕС. Про це в коментарі "Комерсант-Україна" сказав глава підкомітету з питань євроінтеграції Андрій Шкіль "БЮТ-Батьківщина"".

Він відзначив, що екс-прем'єр лише "визнала таку політику Європарламенту правильною".

"Протасевичу як віце-президентові було важливо поставити це питання і почути відповідь, чи правильно чинить Європарламент. Юлія Володимирівна відповідає: "Я не закликаю (до заморожування процесу ратифікації і підписання угоди), я не підтримую, але вважаю, що це правильно, і розумію таку позицію", - розтлумачив позицію Юлії Тимошенко Андрій Шкіль.