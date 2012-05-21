Київській міліції дорікають, що вона не захистила учасників гей-параду

На своєму сайті Amnesty International висловлює переконання, що українська влада повинна вжити заходів щодо захисту прав ЛГБТ (спільноти лесбійок, геїв, бісексуалів і трансгендерів) і забезпечити, щоб вони могли здійснювати свої права людини, не боячись нападів.

"Це було очевидно із самого початку, що міліція Києва не хоче, щоб гей-парад відбувся. Її небажання взяти на себе зобов`язання щодо забезпечення адекватних заходів для захисту демонстрантів призвело до того, що організатори залишилися з відчуттям страху за свою безпеку", - заявив координатор кампаній Amnesty International по Україні Макс Такер.

За даними організації, міліція порадила організаторам гей-прайду відмовитися від маршу за 30 хвилин до його початку. Вони стверджували, що 500 ультраправих футбольних хуліганів були на шляху до місця проведення маршу з метою зриву заходу.

За даними Amnesty International, високопоставлений чиновник київської міліції раніше сказав організаторам гей-прайду, що він не був готовий піддавати ризику своїх працівників заради спільноти ЛГБТ.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня в Києві неподалік станції метро «Дарниця» група невідомих побила двох співорганізаторів гей-параду, що був запланований, проте не відбувся.

Як повідомили УНІАН очевидці інциденту, приблизно о 16-й годині троє людей, які позиціонують себе представниками нетрадиційної орієнтації, спілкуючись з журналістами, повідомили, що запланований на сьогодні так званий парад секс-меншин в районі станції метро «Дніпро» скасовується внаслідок «деяких погроз».

За словами співрозмовника агентства, під час спілкування з представниками ЗМІ група невідомих в масках в кількості 10-15 осіб напала на співорганізаторів акції. Вони розпорошили з балончика якусь речовину, а після цього побили їх руками і ногами.

Після інциденту на місце події було викликано міліцію.