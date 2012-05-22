Попов, Черновецький і Герега зустрілися з європейською делегацією

Про це повідомляє прес-служба КМДА. На зустрічі були присутні члени моніторингового комітету Конгресу Фабіо Пеллегріні та Паскаль Манджін, член групи незалежних експертів комітету Конгресу Ради Європи з питань Європейської хартії місцевого самоврядування Бернд Земмелрогген та співсекретар Моніторингового комітету Седеф Канкочак, а також Київський міський голова Леонід Черновецький, заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега та голова КМДА Олександр Попов.

Делегати Конгресу цікавились впливом світової економічної кризи на розвиток місцевого самоврядування у столиці, системою взаємовідносин міської та центральної влади, ступенем залучення громадян до управління містом.

Відкриваючи зустріч, міський голова Леонід Черновецький висловив повагу представникам місії, і заявив про готовність сприяти у досягненні її завдань.

«Передусім дозвольте привітати вас в українській столиці. Хочу наголосити, що ми дуже високо оцінуємо мету вашої місії і щиро бажаємо вам досягнути усіх завдань цього візиту», – сказав Леонід Черновецький.

Заступник міського голови – секретар Київради Галина Герега зауважила, що цей візит є надзвичайно важливим для міста.

«Саме зараз міська влада разом з громадою міста послідовно розробляє та реалізує низку системних заходів, спрямованих на вдосконалення місцевого самоврядування в Києві. Ми затвердили міську комплексну програму «Сприяння місцевому самоврядуванню та розвитку громадянського суспільства у м. Києві». Ініційований міський конкурс проектів програм розвитку місцевого самоврядування та заснована Рада національностей при Київській міській раді. Широко запроваджується практика громадських обговорень. Нам буде цікаво почути думку європейських колег про ці ініціативи та вислухати їх рекомендації стосовно розвитку місцевого самоврядування у м. Києві».

У свою чергу, презентуючи делегації структуру міської влади столиці, голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підкреслив, що стабільна робота міста та покращення його економічних показників – результат плідної співпраці Київради та виконавчого органу – КМДА.

«Київська міська державна адміністрація як виконавчий орган Київради реалізує державну політику і виконує програми та рішення, ухвалені депутатами міської ради. Взаємовідносини між радою та КМДА – стабільні, позбавлені конфліктів, що дає можливість ухвалювати ефективні рішення, спрямовані на реалізацію інтересів територіальної громади міста. Наше головне завдання – забезпечити сталий економічний розвиток столиці і розширити програми, пов’язані із соціальним захистом киян», – наголосив Олександр Попов.

Наступний візит делегації запланований на початок 2013 року. За результатами цих зустрічей Конгресом будуть надані рекомендації щодо здійснення місцевого самоврядування у Києві та висновки про стан місцевого самоврядування в місті відповідно до положень Європейської хартії місцевого самоврядування.