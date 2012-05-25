Туск про візит Януковича на Евро: Природно, але не дуже комфортно

Прем'єр-міністр Дональд Туск вважає обов'язком Польщі очистити Євро-2012 від політичного вантажу і не збирається влаштовувати політичні демонстрації, пише Дзеркало тижня з посиланням на «Польське радіо».

«Це справа природна, але не дуже комфортна ... Взагалі-то я схильний до того, щоб усім потиснути руку», — сказав Туск на запитання про візит Віктора Януковича на відкриття Євро до Варшави.

Водночас він зазначив, що не має наміру демонструвати підтримки Януковичу.

«Нехай також не буде такого враження, що ми нібито у всьому підтримуємо сьогоднішню українську владу. Але водночас, ми б не хотіли, щоб матчі Євро-2012 перетворилися в якісь політичні демонстрації. Наскільки нам вистачить таланту, там ми і будемо поводитися. Сподіваюся, що ви не будете соромитися поляків», — сказав Туск.

Туск також знову заявив, що європейські лідери не мають наміру бойкотувати Євро-2012. «Немає ніякого бойкоту Євро-2012, атмосфера покращилася. Я отримав також багато сигналів, які показують, що в справі політичного контексту всі досить чітко відрізняють Варшаву від Києва. І немає жодних проблем з боку європейських лідерів щодо Євро-2012», — сказав польсбкий прем'єр.