МЗС: Польща уже готова скасувати плату за видачу національних віз

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.

«Україна та Польща вже готові до завершення процедури введення в дію угоди про скасування плати за видачу національних віз», - сказав він.

В МЗС України розраховують, що ближчим часом під час візиту до Польщі міністра закордонних справ України Костянтина Грищенка, запланованого на початок червня, відбудеться церемонія підписання відповідної угоди. За словами О.Волошина, підписання угоди планується в польському місті Перемишль, де на початку червня заплановано відкриття почесного консульства України у цьому місті.

О.Волошин також повідомив, що України в свою чергу скасує плату за національні візи для поляків. «Попри те, що поляки, як громадяни Європейського Союзу, не потребують віз на короткотерміновий період часу до 90 днів, їм потрібні довгострокові візи, якщо вони навчаються чи працюють в Україні. Тому скасування національних віз також торкнеться великої кількості поляків», - додав він.