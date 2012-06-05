Литвин сумнівається, що ВР прийме мовний закон на цій сесії

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.Литвин заявив журналістам.

Він нагадав, що народні депутати впродовж двох тижнів мають право подати свої зауваження і поправки до цього законопроекту.

Після цього, сказав В.Литвин, профільний комітет ВР повинен їх опрацювати, і депутати матимуть 10 днів для ознайомлення з підготовленим до другого читання законопроектом.

На переконання голови ВР, до мовного законопроекту буде внесено набаго більше поправок, ніж до Податкового кодексу.

Крім того, сказав він, скоріш за все, буде вимога голосувати за кожну поправку і за кожний розділ окремо.

«Це створить нову картину при розгляді цього питання, якщо до нього взагалі дійде справа на цій сесії», - сказав В.Литвин, нагадавши, що фактично парламенту залишилось працювати у пленарному режимі півтора тижні.