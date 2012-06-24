На територію лікарні, де лежить Тимошенко, на великій швидкості заїхав кортеж
17:56, 24 червня 2012Політика
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На територію Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові, де проходить курс реабілітації засуджена екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, заїхав кортеж автомобілів.
ЦКЛ «Укрзалізниці» пікетують
Як передає корреспондент УНІАН, о 17:10 на територію медичного закладу на великій швидкості заїхали 4 автомобілі з українськими номерами.
Прихильники Ю.Тимошенко, які в цей час пікетують лікарню, зустріли кортеж скандуванням «Юлі - волю!»
Наразі немає офіційного підтвердження, що до Ю.Тимошенко прибули депутати Європейського парламенту, екс-президент Польщі Александер Квасьнєвський і екс-прездент Європарламенту Пет Кокс, як це очікувалось раніше.
Одразу після того, як автомобілі заїхали, ворота прохідної медзакладу зачинилися.
Журналісти, як і раніше, перебувають за парканом ЦКЛ «Укрзалізниці».
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