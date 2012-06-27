Міллер каже, що ні знижки, ні зменшення обсягів закупівлі не буде

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні за підсумками засідання Міжурядового комітету з економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії заявив голова правління ВАТ «Газпром» Олексій Міллер.«Контракт, який у нас підписаний з Україною, передбачає постачання 52 млрд куб. м газу на рік і ніяких домовленостей про зниження цього обсягу немає», - підкреслив О.Міллер.

Відповідаючи на запитання про можливість зниження ціни газу для України, він зазначив, що «є контракт, за яким ми працюємо, є формула ціни, за якою Україна платить за російський газ. Сьогодні питання перегляду ціни взагалі не обговорювалося», - сказав О.Міллер.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні міністр вугільної промисловості і енергетики України Юрій Бойко заявив журналістам, що Україна і Росія погодили заявку щодо закупівлі російського природного газу на 2013 рік.

У той же час, кажучи про обсяги закупівлі російського газу на 2013 рік, Ю.Бойко зазначив: «Я думаю, що ми купуватимемо ще менше (27 млрд куб. м газу, як про це заявлялося раніше – УНІАН)», - сказав Ю.Бойко.

Нагадаємо, що уряд України не раз заявляв про намір скоротити закупівлі державним холдингом «Нафтогаз України» газу в РФ цього року не більше 27 млрд куб. м з майже 40 млрд куб. м у 2011 році.

Україна в січні-травні 2012 року скоротила імпорт газу з Російської Федерації до 12,815 млрд куб. м, що на 48,8% менше показника перших п'яти місяців 2011 року.

У травні імпорт російського газу впав до аналогічного місяця 2011 року на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. У квітні 2012 року обсяг імпорту склав 2,099 млрд куб. м.

Також Україна вже тривалий час добивається перегляду газових контрактів з РФ, вважаючи ціну на газ завищеною, а на транзит - навпаки, заниженою.