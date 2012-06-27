Співдоповідачі ПАРЄ кажуть, що влада України ввела їх в оману

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в інформаційній записці співдоповідачів за підсумками візитів до України 26-30 березня та 14-18 травня, затвердженій сьогодні на засіданні Моніторингового комітету ПАРЄ у Страсбурзі.

Співдоповідачі нагадують, що у січні цього року у своїй резолюції ПАРЄ рекомендувала Україні змінити ці статті Кримінального кодексу, однак українська влада пообіцяла вирішити це питання шляхом підготовки нового Кримінального кодексу, який планує представити на початку 2013 року.

“У той самий час влада змінила чинний Кримінальний кодекс з метою “гуманізації покарань за економічні злочини”. Ці зміни, дійсно, замінили ув’язнення за виключно економічні злочини штрафами. Ми висловлюємо жаль, що статті 364 та 365 не були змінені разом з цими змінами”, - йдеться у записці.

Як повідомляв УНІАН, за статтями 364 та 365 Кримінального кодексу засуджені декілька колишніх членів українського уряду, зокрема, екс-прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка та колишнього т.в.о. міністра оборони Валерія Іващенка.