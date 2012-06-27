ВО "Свобода" і міліція обмінялися звинуваченнями за сутичку в Броварах

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області.

Зокрема, за даними міліції, сьогодні після винесення Броварським судом вироку вбивці майора міліції В.Запорожцю активісти однієї з громадських організацій заблокували виїзд конвою та спецавтомобілям.

«На неодноразові звернення міліції звільнити дорогу мітингувальники не звертали увагу, кидали різними предметами в працівників органів внутрішніх справ та автомобілі», - зазначається в повідомленні.

За даними ВЗГ, для доправлення засудженого до слідчого ізолятора правоохоронці змушені були застосувати заходи фізичного впливу, в результаті чого п’ятьох найактивніших протестувальників затримали та доставили до міськвідділу.

За хуліганські дії та непокору працівникам міліції відносно затриманих будуть складені адміністративні матеріали за ст. 173 та ст. 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Також, як підкреслили у ВЗГ, затримані чоловіки по черзі були доставлені до лікарні міста Бровари для проведення медичного огляду на наявність тілесних ушкоджень. За висновками лікарів, жоден з оглянутих госпіталізації не потребує, йдеться в повідомленні.

До ранку затримані перебуватимуть в Броварському МВ, після чого будуть доставлені в приміщення суду для участі у судовому засіданні за складеними адмінпротоколами.

Чоловікам загрожує покарання від штрафу до адміністративного арешту на строк до п'ятнадцяти діб, додали в міліції.

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ВО “Свобода” заявляє, що міліція влаштувала провокацію під час оголошення вироку Віталієві Запорожцю, який обвинувачувався у вбивстві майора міліції з Семиполок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

У партії нагадали, що сьогодні Броварський районний суд виголосив вирок у справі В.Запорожця, якого звинуватили у вбивстві міліціонера. “Попри те, що в суді абсолютно не було доведено вини та не пред'явлено обвинувачення в умисному вбивстві, суд став на бік обвинувачення і виніс Віталієві максимальний вирок - 14 років. Величезна кількість людей - мешканців села Семиполки та патріотів, які постійно підтримували Віталія Запорожця на суді, - знову не змогла потрапити в зал засідання, оскільки фактично всі місця в ньому зайняли перевдягнуті в цивільне міліціонери”, – йдеться у повідомленні.

У “Свободі” заявляють, що люди з обуренням зустріли вирок і намагалися оплесками й гаслами підтримувати В.Запорожця. “Під час того, як автозак із Віталієм Запорожцем намагався виїхати з двору суду, невідомі, які, за свідченням очевидців, є правоохоронцями, влаштували провокацію. Вони почали рвати плакати на підтримку Віталія Запорожця і висмикувати серед когорти учасників акції найбільш активних пікетувальників. Наразі відомо про чотирьох затриманих, серед яких – «свободівець» Ігор Панченко та кандидат у члени Всеукраїнського об'єднання “Свобода” Олесь Боголєпов та прихильник ВО “Свобода” Володимир Колюбакін. Як відомо, затриманих повезли до райвідділу міліції”, – йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 червня, суд виніс вирок В.Запорожцю, який обвинувачувався у вбивстві 37-річного майора міліції, начальника Калитнянського селищного відділу внутрішніх справ Миколи Симоненка.

Як зазначає ТСН, за однією з версій, майор нібито зробив зауваження В.Запорожцю в кафе, а той взяв рушницю і застрелив правоохоронця. За іншою – В.Запорожець намагався втихомирити п'яного М.Симоненка. Як відомо, допитані в суді односельчани стверджували, що дільничний М.Симоненко фатальної ночі був п'яним і не виконував ніяких службових обов'язків. А неприязні стосунки між міліціонером і його вбивцею тривали впродовж двох років.

Суд призначив В.Запорожцю покарання у вигляді 14 років позбавлення волі.