Регіонал каже, що Луценку за рішенням євросуду нічого не світить

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

За словами депутата, необхідно ознайомитись з рішенням Європейського суду, оскільки на даний час про нього розповідають лише «особи зацікавлені».

В.Олійник зазначив, що на сьогодні Юридичний комітет Ради Європи працює над визначенням поняття «переслідування за політичними мотивами», тому на сьогодні точного визначення цього терміну немає.

Як наголосив В.Олійник, рішення Європейського суду стосується тієї стадії, коли Ю.Луценко був затриманий і заарештований, але воно не стосується вироку.

В.Олійник зазначив, що, по суті, рішення Європейського суду стосується події, «яку не можна повернути будь-кому з нас, коли в часі вона пройшла».

На його думку, Ю.Луценко навіть не може звернутися з приводу моральної компенсації, оскільки, якщо рішення ухвалювалося у рамках національного законодавства, яке водночас порушує європейські стандарти, то «тут ви нікого не притягнете до відповідальності, тут не буде винуватих осіб».

«Бо коли Луценко був міністром внутрішніх справ, то, даю гарантію, до багатьох так званих безвинних приймалися рішення щодо арешту», - сказав В.Олійник і нагадав, що парламент ухвалив новий Кримінальний процесуальний кодекс, який адаптує норми стосовно затримання та арешту до європейських стандартів.