Кличко постраждав від сльозогінного газу (фото)
11:55, 04 липня 2012Політика
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Беркутівці кілька разів використовували сльозогінний газ у сутичці з протестувальниками під Українським домом.
Кличко був у живому ланцюгу
Лідер партії УДАР Віталій Кличко постраждав від сльозогінного газу під час зіткнень між співробітниками міліції і учасниками мітингу опозиції проти мовного закону біля Українського дому в Києві.
Мітингувальникам було не солодко..
Бійці спецпідрозділу «Беркут» кілька разів застосовували сьогодні проти учасників мітингу на захист української мови під Українським домом сльозогінний газ.
Як передає кореспондент УНІАН, на даний час десятки людей намагаються надати один одному першу медичну допомогу, промиваючи очі та опіки, отримані від сльозогінного газу.
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