Кличко постраждав від сльозогінного газу (фото)

Лідер партії УДАР Віталій Кличко постраждав від сльозогінного газу під час зіткнень між співробітниками міліції і учасниками мітингу опозиції проти мовного закону біля Українського дому в Києві.

Бійці спецпідрозділу «Беркут» кілька разів застосовували сьогодні проти учасників мітингу на захист української мови під Українським домом сльозогінний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час десятки людей намагаються надати один одному першу медичну допомогу, промиваючи очі та опіки, отримані від сльозогінного газу.