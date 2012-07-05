В Тернополі облрада розірвала стосунки з ОДА і хоче її виселити

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві голови обласної ради Олексія Кайди, оприлюдненій на сайті облради.

«Обласна рада припиняє контакти і співпрацю з облдержадміністрацією, доки голова Тернопільської облдержадміністрації Валентин Хоптян та його заступники не задекларують своєї позиції щодо подій 3 липня у Верховній Раді», – зауважив О.Кайда.

Він закликав керівництво ОДА офіційно звернутися до Президента України Віктора Януковича із закликом не підписувати Закон «Про засади державної мовної політики» і не допустити конституційного перевороту в державі.

Також депутати планують розглянути питання створення виконкому облради і скасування рішення про делегування ОДА своїх повноважень.

Додатково депутати Тернопільської обласної ради рекомендували управлінню з експлуатації майнового комплексу облради через борги розірвати договори оренди з облдержадміністрацією та її управліннями.

Відповідне рішення було прийнято учора на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, промислової політики, транспорту та зв’язку, інвестицій, підприємництва, зовнішньоекономічної діяльності.

На ньому депутати розглянули листа управління з експлуатації майнового комплексу обласної ради, в якому йдеться про значну заборгованість облдержадміністрації за оренду будівлі, в якій розташовані управління та кабінети керівництва ТОДА. Зокрема, станом на 1 липня за електропостачання обладміністрація заборгувала 124 тис. грн, за газопостачання – 11,815 тис. грн, за експлуатаційні витрати – 214,534 тис. грн. Загалом борг становить 305 тис. 62 грн.

Обговоривши дане питання, члени комісії прийняли рішення рекомендувати управлінню майнового комплексу розірвати договори оренди з орендарями-боржниками – облдержадміністрацією та її управліннями.